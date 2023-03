Il legale di Luppino in carcere da Messina Denaro per la conferma della versione del suo assistito

L’avvocato di Giovanni Luppino, l’uomo accusato di essere stato l’autista di Matteo Messina Denaro, incontrerà l’ex latitante nel carcere dell’Aquila. L’incontro tra Giuseppe Ferro e il boss avverrà nei prossimi giorni nell’ambito di indagini difensive volte ad ottenere riscontro alle dichiarazioni fatte dal suo assistito, Luppino, il quale dice di non essere stato al corrente della vera identità del passeggero quella mattina del 16 gennaio scorso, quando il boss venne arrestato a Palermo, presso la clinica La Maddalena. Matteo Messina Denaro è chiamato dalla difesa di Luppino a confermare questa tesi. Per gli inquirenti pare non ci siano dubbi: Luppino aveva un incarico affidato nell’organizzazione mafiosa «a persone di massima fiducia, in grado di garantire segretezza, sicurezza ed affidabilità degli spostamenti».

Il servizio completo di Francesca Capizzi sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE