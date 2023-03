I pizzini di Messina Denaro, scoperta l’identità di “Malato”: è il fratello del pentito Geraci

E’ Andrea Geraci, fratello di Francesco, gioielliere che custodì l’oro di Totò Riina, amico d’infanzia e complice di Matteo Messina Denaro poi passato tra i ranghi dei pentiti, l’uomo che il capomafia di Castelvetrano indica con lo pseudonimo di «Malato» in diversi pizzini sequestrati dai carabinieri.

Fragolina, Condor, Mela: tanti nomignoli per i complici di Messina Denaro, faro sui pizzini Uno scambio di «pizzini» ripreso dalle telecamere tra Vito Gondola e Michele Gucciardi L’arresto di Rosalia Messina Denaro, nel riquadro la sua foto Il blitz che ha portato all’arresto di Rosalia Messina Denaro. Un frame del video diffuso dai carabinieri In una combo (Prima fila da sinistra): Francesco Messia Denaro, Matteo Messina Denaro; (Seconda fila da sinistra) Rosalia Messina Denaro, Anna Patrizia Messia Denaro. ANSA La sorella del boss Matteo Messina Denaro, Rosalia in una foto di archivio durante il matrimonio della figlia L’appunto della sorella Rosalia di Matteo Messina Denaro sulle condizioni di salute del boss Messina Denaro nel giorno del suo arresto

Un patteggiamento per intestazione fittizia di beni e un accenno di collaborazione con la giustizia, Andrea Geraci, come emerge dalle indagini, non ha mai reciso i suoi legami con il boss catturato dopo 30 anni di latitanza. Nonostante il tradimento del fratello pentito, che ha rivelato ai magistrati molti segreti del capomafia, Geraci sarebbe dunque rimasto tra i fedelissimi del boss. In uno dei biglietti venuti fuori dall’asse da stiro nella casa di Castelvetrano della sorella del padrino, Rosalia Messina Denaro, «oltre al saldo provvisorio della cassa e alle solite uscite (ben 12400 euro mensili) - scrive il gip che ha arrestato la donna - vengono annotate anche alcune entrate pari a 2500 euro in una occasione e 4000 in un’altra. Denaro consegnatole da un soggetto il cui nome in codice era Malato». Uno dei tanti nickname usati dal boss e dalla sorella (che nei messaggi si chiamava Fragolone), «identificato dagli investigatori appunto in Andrea Geraci», precisa il giudice.

