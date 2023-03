Denise Pipitone, si riapre la pista rom: prelevato a Roma il Dna di una ventenne

Si riaccende un lumicino di speranza per Denise Pipitone, scomparsa quando aveva 4 anni da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. Durante la trasmissione Quarto Grado, la giornalista Claudia Marchionni ha rivelato che martedì scorso i carabinieri hanno effettuato un prelievo di saliva per effettuare l'esame del Dna ad una ragazza rom di 20 anni che vive a Roma in un campo nomade. I militari, a quanto pare, sarebbero stati delegati dalla Procura che potrebbe aver aperto un nuovo filone di indagine in seguito ad una segnalazione.

La cronista è anche riuscita a parlare con la giovane rom nata in Bosnia, che si chiama Denisa. La 20enne non ha voluto rilasciare dichiarazioni né farsi riprendere o fotografare, ma la Marchionni durante la trasmissione di Rete 4 ha fatto un'attenta descrizione della ragazza. Ha gli occhi e i capelli scuri, è magra, aggraziata e chiara di carnagione. I capelli le coprono le orecchie. Tra l'altro, secondo il conduttore del format, Denisa sarebbe nata lo stesso giorno di Denise ma con due anni in meno sul documento.

Piera Maggio, sulla sua pagina social qualche ora fa ha scritto di una "richiesta per una commissione d'inchiesta parlamentare lanciata un paio di anni fa"(...) "Una linea su cui avrebbero spinto tanto e che a giorni potrebbe portare a importanti aggiornamenti".

