L'avvocato di Messina Denaro: «È grave, non so se lo stanno curando bene»

«Le sue condizioni sono molto gravi. Non credo che la cella possa essere paragonata ad un ambulatorio medico. Non so se lo stanno curando bene». Parla per la prima volta con RaiNews24 l’avvocato Lorenza Guttadauro, legale di fiducia oltre che nipote di Matteo Messina Denaro, a proposito del primo interrogatorio avvenuto nel carcere de L’Aquila due giorni fa, il 13 febbraio, tra il capo mafioso da lei assistito e il procuratore Maurizio De Lucia e l’aggiunto Paolo Guido che avevano trovato il detenuto «lucido, sereno e con tutte le cure necessarie», conclude l’intervista di Valeria Ferrante.

Lorenza Guttadauro, avvocato penalista, è figlia della sorella del boss di Castelvetrano Rosalia e di Filippo Guttadauro. Il nonno paterno - padre di Filippo – è lo storico boss di Brancaccio, Giuseppe Guttadauro. Lorenza Guttadauro ha già svolto assistenza legale per altri familiari: la zia Anna Patrizia (l’altra sorella dell’ex primula rossa della mafia), il fratello Francesco e il marito Girolamo Bellomo, detto Luca.

