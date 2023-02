"L'uomo, il mito, la leggenda sei tu", le parole impresse nel portachiavi di Messina Denaro

Emergono ancora nuovi particolari su Matteo Messina Denaro a quasi un mese dal suo arresto. Una personalità quasi autoreferenziale, l'ex capo mafia è stato tradito dal portachiavi che teneva in tasca al momento del suo arresto, una stringa in pelle con stampata questa frase: "L'uomo, il mito, la leggenda sei tu". Poche parole che lo dipingono allo stesso modo con il quale lo consideravano i suoi più stretti complici, per loro "u Sicco" era un uomo da "adorare".

“U siccu”, “lo dobbiamo adorare – dicevano intercettati i suoi più fedeli complici – perché è da lui che viene il bene”. E a tal proposito diceva di lui nel 2009 l'ex capo della Mobile di Trapani Giuseppe Linares al al termine di una delle molteplici operazioni per fare terra bruciata sulla primula rossa: “Messina Denaro Rappresenta l'anello di sintesi di un modo antico di essere mafioso. Ma è riconosciuto come l'uomo nuovo, quasi come una divinità. Nelle intercettazioni abbiamo sentito: noi dobbiamo adorare u siccu. Non solo perché è un superiore gerarchico, ma perché rappresenta qualcosa di più". E in questi anni tante sono state le scritte inneggianti al capomafia.

“Matteo M. Dena. Se può mi dia una mano il signore la conserva a lungo in salute e con amore” - oppure “Illumini i miei passi uomo coraggioso. Grazie”. Scritte che nel tempo sono comparse sempre all'indomani di particolari accadimenti che hanno visto il boss protagonista.

Per i suoi "tifosi" che ne hanno protetto fino ad oggi la latitanza, anche in questa maniera, rimaneva "il numero uno" come fu sentito dire dal fratello Salvatore Messina Denaro, intercettato dai poliziotti prima dell'arresto, avvenuto il 15 marzo 2010 a Campobello di Mazara. In casa di un mafioso arrestato, fu trovata una foto alla quale era questi legato come ad una reliquia, intercettato era stato sentito dire " il nostro dovere è adorarlo". Oppure ancora: "Lu bene vene di lu Siccu. Lo dobbiamo adorare, è u Diu, è u bene di nuiatri". "Lu putissi viriri, facitici sapiri che se vuole lo posso portare in giro con la moto, ci mettiamo i caschi, e ci fazzu pigghiari un pocu d'aria". A parlare così non erano boss mafiosi "punciuti", ma insospettabili professionisti, professori, appartenenti alla "Cosa Nostra 2" fondata da Matteo Messina Denaro, la cosidetta "Cosa grigia". Colletti bianchi e imprenditori. Favoreggiatori che una volta scoperti venivano puntualmente soppiantati. Insomma nonostante la malattia ancora Matteo Messina Denaro si credeva un essere superiore: "l'uomo, il mito, la leggenda sei tu" come aveva fatto stampare nella stringa di pelle.

© Riproduzione riservata