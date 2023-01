Campobello, altro interrogatorio in vista per il medico sia del vero che del finto Bonafede

«Non si sente di rilasciare nessuna dichiarazione, ma è fiducioso nella magistratura, lo farà nelle sedi opportune». Lo ha detto l’avvocato Giuseppe Pantaleo, difensore del medico Alfonso Tumbarello, indagato per favoreggiamento e procurata inosservanza della pena nell’inchiesta su Matteo Messina Denaro. Tumbarello aveva lo studio in Corso Umberto I a Campobello di Mazara e dal 31 dicembre scorso è in pensione. Prima era stato anche consulente per la Procura di Marsala. In questo momento è in attesa di un ulteriore interrogatorio si trova presso la sua abitazione a Campobello di Mazara. Era il medico di base di Andrea Bonafede, sia quello vero, il geometra che ha prestato il suo nome al boss, che quello finto, ovvero l’ex primula rossa di Cosa nostra arrestato lunedì mattina dopo una latitanza durata 30 anni.

