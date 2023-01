Marsala, è morta la professoressa Emilia Corda: insegnava al liceo scientifico Ruggieri

Lutto a Marsala. È morta la professoressa Emilia Corda, da anni in servizio presso il liceo scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala. È deceduta in ospedale a Palermo, dove era ricoverata da settimane a causa di una grave malattia. Originaria di Trapani, insegnava lettere e aveva anche curato un laboratorio teatrale.

La dirigente del liceo scientifico, Fiorella Florio, le ha dedicato un pensiero sul sito della scuola: “Le nostre lacrime sono il segno della tua energia che non si spegne, perché non sia il silenzio ma l’amore che ci regali a vincere. Mentre il cielo si apre per accoglierti con gli onori che meriti, noi restiamo qui, nella speranza di riuscire a spendere il tempo che ci sarà donato nel tentativo di somigliarti almeno un po’. Ciao Emilia, Amica nostra. E grazie”.

Diffusa la notizia del decesso, amici, colleghi, studenti ed ex allievi hanno voluto manifestare vicinanza ed esprimere il cordoglio su Facebook. Tra questi Giuseppe Tartamella che ha ricordato: "Anno scolastico 1986/89 Istituto Livio Bassi Trapani Sezione D. Per chi ha fatto parte di quella sezione in quel periodo desidero rendervi partecipi x coloro che non lo sanno ancora che una delle ragazze ci ha lasciato ,dopo una bruttissima malattia .Per noi oggi è un giorno bruttissimo perché non si può morire in questo modo. La nostra cara Emilia Corda ci ha lasciati per sempre lasciando la sua famiglia e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla nello sconforto totale .Ma sarà sempre il suo sorriso e la sua dolcezza che la farà sempre vivere nel nostro cuore. Aveva un desiderio che purtroppo non si è potuto realizzare ,quello di rincontrare i suoi compagni di quel triennio meraviglioso che abbiamo trascorso insieme .Forse i giovani di oggi non sanno il significato della parola amicizia .Ognuno di quei 32 alunni abbiamo fatto la nostra strada realizzando i nostri sogni ,ma ogni volta che ci incontriamo magari anche a distanza di anni è sempre un piacere ,tornando indietro nel tempo a quando eravamo ragazzi. A nome mio e di tutti i ragazzi ci uniamo al dolore della sua famiglia".

Roberta Impiccichè: "Una professoressa e persona con la “P” maiuscola...Empatica e sempre sorridente!" E Karmen Natale ha aggiunto: "Il dolore è di tutti gli alunni che hanno avuto l’onore di averla avuta come insegnante nel corso di tutta la sua meravigliosa carriera. Personalmente mi ha lasciato un segno incancellabile, un sorriso cosi felice e vero, è raro da incontrare. Una docente modello, che tutti gli alunni meritano e desiderano. Una docente che sarebbe in grado di farti amare qualsiasi materia lei insegni. Una docente che riesce a farti amare la vita già dal primo saluto che ti da entrando in classe. Una grande perdita, inaccettabile. Che sia un arrivederci Prof".

I funerali della professoressa Emilia Corda si terranno oggi, venerdì 20 gennaio, alle ore 10.30, presso la Basilica di Maria Santissima Annunziata (Madonna di Trapani) sita in Via Conte Agostino Pepoli, a Trapani.

