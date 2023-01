Lutto a Marsala, è morto l'astronomo Antonio Sollima

Lutto a Marsala. È morto Antonio Sollima, astronomo di 43 anni, noto per i suoi studi della Via Lattea. Da tempo lottava contro un brutto male che non gli ha lasciato scampo. Proprio per realizzare il suo sogno, aveva intrapreso gli studi universitari a Bologna, studiando astronomia presso Alma Mater Studiorum.

Dopo esserci laureato nel 2002, aveva conseguito, nel 2006, il dottorato all'Università di Bologna. Aveva poi lavorato presso il Dipartimento di Astronomia sempre all'Università di Bologna e poi si era trasferito in Spagna, all'Istituto di Astrofisica de Canarias. Il rientro in Italia, dove dal 2016 era stato ricercatore presso l'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna.

Diffusa la notizia del decesso, sono stati tanti amici, ex compagni di scuola e colleghi di Università ad esprimere condoglianze e a ricordare Antonio, che amava il mondo dell'astrofisica. "Ho incontrato per caso Antonio Sollima qualche giorno fa per in centro a Marsala - scrive su Facebook Ignazio Passalacqua -. Sapevo della sua malattia ma sono rimasto stupito dalla leggerezza d‘animo e dalla serenità che nonostante tutto riusciva a trasmettere in quel momento. Ho provato a chiedergli come stesse e invece era lui piuttosto a chiedere di Assud, di politica e altre frivolezze. Mi ha abbracciato forte salutandomi. In quel momento ero impreparato, confuso e avrei voluto dire tante cose ma fui capace di dirgli solo ‘ciao Antò’. Oggi comprendo che quello voleva essere un saluto di addio da parte sua e il solo pensiero adesso mi lascia un vuoto incredibile. È stato un onore conoscerti Anto, eri e sarai sempre un esempio. Fai buon viaggio". E ancora, Leo Cascio: "Non lo conoscevo. Ma il fatto che fosse un astronomo e soprattutto un tipo così amorevole (sto sentendo diverse storie simili) mi dispiace davvero molto. Sarebbe stato proprio bello conoscerti Antonio. Fortunato chi lo ha fatto". "Condoglianze alla famiglia. Siamo stati compagni alle scuole medie e lui era già una mente", sottolinea Lorena Peppe Cascio, mentre Valentina Licari si sofferma sulle qualità umane: "Un ragazzo gentile e sincero come pochi. Ciao Antonio".

