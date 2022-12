Scomparsa la donna ucraina violentata a Trapani: ha lasciato il cellulare in ospedale

La donna ucraina di 44 anni vittima di una brutale aggressione e di una violenza sessuale, che si trovava ricoverata in ospedale a Trapani dopo un delicato intervento chirurgico, dalle 9 di stamane è scomparsa.

A lanciare l'appello è stato il legale Fabio Sammartano: “La mia cliente stamane intorno alle ore 9 circa, dopo la visita del medico di guardia, non è stata più rinvenuta dal personale sanitario del reparto di chirurgia dell'ospedale di Trapani”.

La donna ha lasciato in ospedale anche il proprio cellulare. Dovrebbe indossare abbigliamento tipico della degenza ospedaliera. Le autorità di polizia sono state prontamente avvisate e sono in corso le ricerche in città. L'esigenza è di segnalare quanto più possibile eventuali avvistamenti che possano aiutare l'individuazione. La donna è alta circa 1.60, capelli di colore biondo scuro ed occhi chiari. Chiaramente si trova in condizioni di salute precarie

