Anziana in pericolo durante il nubifragio a Trapani, salvata dai carabinieri

Uscita per una passeggiata alla fine si è ritrovata sotto un violento temporale. È la brutta avventura accaduta ad una anziana signora che, ieri pomeriggio, era uscita per una passeggiata pochi minuti che si scatenasse l'ennesimo acquazzone su Trapani e alla fine non è più riuscita a tornare a casa, ma per sua fortuna sono intervenuti i carabinieri.

I militari della compagnia di Trapani, dopo la segnalazione di un cittadino, sono intervenuti, nella serata di ieri, in soccorso della donna che si trovava in stato confusionale lungo la via Manzoni, dove nel frattempo a causa dell'acqua che arrivava dalla montagna di Erice, era diventata un fiume in piena.

Dopo la segnalazione i carabinieri si sono precipitati nei pressi della via Manzoni e qui hanno trovato l’anziana donna in stato confusionale. La donna, che vive ancora da sola nonostante soffra di patologie come la demenza senile e l’Alzheimer, si era volontariamente allontanata dalla propria abitazione per una passeggiata, non riuscendo più a rincasare presa dal panico per il violento temporale che si era abbattuto sulla città.

I carabinieri, dopo averla tranquillizzata, sono riusciti a contattare il figlio e, nel frattempo, l'hanno riaccompagnata a casa, qui sono rimasti con la donna fino all’arrivo del figlio a cui hanno affidato l’anziana madre.

