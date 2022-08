Incidente tra Pizzolungo e Bonagia: camion sfonda il guardarail e precipita nella scarpata

Incidente al nono km tra Pizzolungo e Bonagia stamane attorno alle 8: un camion per cause ancora da stabilire ha divelto il guardrail andando a finire nella scarpata e capovolgendosi. Salvo per miracolo il conducente, un giovane, che è uscito dal mezzo indenne.

A dare l'allarme alcuni automobilisti che stavano transitando su quell'arteria, già luogo di tantissimi incidenti stradali, anche mortali. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale, la polizia municipale di Erice e le ambulanze del 118.

Secondo una prima verifica, sembra che il giovane trasportasse una grossa pietra da cava che durante la curva si sarebbe spostata su un lato facendo sbandare il mezzo che ha poi sfondato il guardrail. Dopo l'incidente il traffico ha subito rallentamenti.

