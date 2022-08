Incidente a Fulgatore: giovane di Valderice muore dopo 26 giorni di agonia

C'è un'altra vittima di incidenti stradali in questo tragico agosto in Sicilia. Alessio Campo, 23 anni, di Valderice in provincia di Trapani, è morto dopo 26 giorni di agonia, in seguito a uno scontro avvenuto a Fulgatore.

Il 3 agosto, Campo era rimasto gravemente ferito nell'impatto tra la sua moto e un'auto. Il giovane aveva fatto un volo di almeno venti metri, riportando gravissimi ematomi nella testa e nei polmoni. Successivamente, inoltre, gli era stata diagnosticata una polmonite bilaterale. Gravissime le conseguenze dell'incidente che, dopo quasi un mese, lo hanno stroncato, in seguito a un'altra crisi respiratoria. È deceduto all'ospedale Villa Sofia di Palermo dove era stato ricoverato. Aveva compiuto 23 anni il 14 agosto, dopo l'incidente.

"Le parole non servono a niente in un momento di grandissimo dolore! Le nostre preghiere non hanno protetto il nostro leoncino", commenta Anna Maria Croce, in uno dei tanti messaggi di cordoglio su Facebook. Anche il gruppo Amici di Valderice "si stringe al dolore della famiglia Campo", mentre Giuseppe Maltese scrive: "Il cuore in lacrime per il dolore dovuto dalla morte di Alessio Campo non suggerisce parole idonee, anche se in ogni caso sarebbe difficili trovarle, davanti a un dramma familiare così grande".

