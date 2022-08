Incidente a Erice, ventenne trapanese muore dopo due giorni di agonia

È deceduto ieri sera, 26 agosto, Niko Giarratano, ventenne trapanese vittima di un incidente stradale verificatosi due giorni prima, in via Manzoni, nel territorio di Erice Casa Santa.

Il giovane si trovava ricoverato all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Alla guida di una moto, per cause ancora in fase di accertamento, si era scontrato con un'automobile nei pressi della banca Monte Dei Paschi di Siena. Dopo aver ricevuto una prima assistenza sanitaria al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate, viste le condizioni era stato trasferito nel capoluogo siciliano.

Niko lascia una compagna ed una bambina di appena tre anni. Fino all'ultimo i genitori, la famiglia e gli amici hanno sperato che il giovane potesse farcela, ma già la sera dell'incidente le sue condizioni erano apparse subito gravissime.

© Riproduzione riservata