Incidente tra Pizzolungo e Bonagia, coinvolte due auto: feriti

A distanza di dodici giorni oggi (11 settembre) si è verificato un altro incidente stradale al nono km tra le frazioni di Pizzolungo e Bonagia, nel territorio di Trapani.

Per cause ancora da accertare, due auto si sarebbero scontrate frontalmente nello stesso tratto di strada dove lo scorso 30 agosto un camion ha divelto il guardrail andando a finire nella scarpata e capovolgendosi. Salvo per miracolo il conducente, un giovane, che è uscito dal mezzo indenne.

Secondo le prime informazioni nel sinistro avvenuto oggi ci sarebbero feriti. Sul posto stanno intervenendo i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per chiarire la dinamica dell'incidente.

