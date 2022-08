Marsala, incidente tra una moto e un'auto: gravemente feriti due ragazzi

Ennesimo incidente stradale a Marsala. Nella notte due ragazzi sono rimasti feriti gravemente nello scontro tra una moto ed una automobile.

L'incidente è avvenuto lungo la via Trapani, in contrada Dara all'imbocco dello scorrimento veloce Marsala-Birgi. Attorno alle due, ma ancora la dinamica non è chiara, una moto con in sella i due giovani si è scontrata con un'auto e ad avere la peggio i due giovani finiti sulla strada. All'arrivo dei mezzi di soccorso sono apparse subito gravissime le loro condizioni, in particolare uno dei due ragazzi avrebbe subito l'amputazione di una gamba. Dopo le prime cure al Paolo Borsellino di Marsala entrambi sono stati trasferiti a Palermo.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono arrivati gli agenti del commissariato di Marsala per i rilievi. Indagini sono in corso per determinare le cause. L'autista è stato sottoposto all'alcoltest.

