Lutto al Comune di Marsala, è morto il consigliere Andrea Marino

Lutto al Comune di Marsala, è morto nella notte il consigliere comunale Andrea Marino. Soffriva da tempo di alcuni problemi di salute ed era ricoverato presso l'Ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Ingegnere di 57 anni, era stato eletto consigliere comunale di Marsala nell'ottobre 2020, prima ancora è stato consigliere comunale a Petrosino. Da consigliere comunale di Marsala era stato nominato anche presidente della Commissione Consiliare Urbanistica, Grandi Opere, Protezione Civile, Polizia Urbana, Traffico veicolare, Servizi Pubblici Locali.

Appena si è diffusa la notizia della morte, sono stati tanti i messaggi di cordoglio. "La comunità umana e politica di ProgettiAmo Marsala, con il Vice Sindaco Paolo Ruggieri ed il Consigliere Piergiorgio Giacalone, porge sentite condoglianze ai familiari del Consigliere comunale Andrea Marino, prematuramente scomparso questa notte", sta scritto in un post su Facebook.

E ancora, il messaggio del Movimento Via: "Andrea aveva sempre il sorriso sulle labbra, la battuta pronta e faceva in politica lunghe battaglie, difficili ed estenuanti, ma con determinazione portava avanti le sue idee. Ne abbiamo apprezzato la sua caparbietà e il suo senso di lealtà e di amicizia. Il Movimento Via esprime le più sentite condoglianze alla famiglia tutta, all'intera Assise di Marsala, che perde un valido collega".

Cordoglio anche da Eleonora Lo Curto capogruppo Udc dell'Ars in una nota condivisa anche dai consiglieri Udc di Petrosino Michele Buffa e Francesca Marino, assieme all'assessore di Marsala Oreste Alagna ed ai consiglieri Eleonora Milazzo e Gaspare Di Girolamo unitamente al commissario provinciale Udc Fabio Bongiovanni: "Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia del consigliere comunale di Marsala Andrea Marino, strappato prematuramente alla vita. È stato anche presidente del Consiglio comunale di Petrosino. Una perdita grande".

