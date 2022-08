Erice, moto contro un'auto: 20enne trasferito all'ospedale Villa Sofia di Palermo

Un 20enne è stato trasferito all'ospedale Villa Sofia di Palermo in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel territorio di Erice, in provincia di Trapani.

Per cause ancora da accertare la moto guidata dal giovane si è scontrata con un'auto nei pressi di una banca in via Manzoni, nella frazione di Casa Santa. I passanti hanno lanciato l'allarme e sul posto è prontamente intervenuta un'ambulanza del 118.

I sanitari hanno prestato soccorso al 20enne, trasportato all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, prima del trasferimento nel capoluogo siciliano. Sul luogo dell'incidente presenti anche gli agenti della polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

© Riproduzione riservata