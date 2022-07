Valderice, cani randagi azzannano un turista mentre corre. Il sindaco: "Verranno portati al rifugio"

Vacanza da incubo per alcuni turisti di Venezia che hanno deciso di trascorrere le ferie a Valderice. Arrivati lunedì scorso in un'abitazione di via della Seppia hanno trovato per strada due cani randagi che, durante tutto il giorno, ringhiano e si avvicinano ai turisti nel momento in cui questi escono da casa per andare a piedi al mare o a passeggiare.

Stamattina, come hanno scritto alla nostra redazione (redazioneweb@gds.it), è avvenuta un'aggressione: un componente della comitiva è stato azzannato da uno dei due randagi mentre faceva jogging. L'uomo, sanguinante, si è recato presso la guardia medica e, successivamente, al pronto soccorso per essere medicato. "Dal giorno in cui siamo arrivati, i randagi hanno ringhiato cercando anche di attaccare i nostri tre cani che teniamo al guinzaglio - fanno sapere i turisti veneziani -. Abbiamo telefonato ai carabinieri che ci hanno consigliato di allertare la polizia locale. Abbiamo anche scritto una Pec al Comune. La situazione è diventata insostenibile, non possiamo neanche uscire da casa. Un nostro amico è stato azzannato, chiediamo l'intervento dell'Amministrazione comunale".

Il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, contattato da gds.it, ha fatto sapere che si interverrà in giornata. "Appresa la notizia, ho telefonato immediatamente all'Asp che mi ha fatto sapere che i cani in passato sono stati microchippati e immessi nuovamente sul territorio ma, vista la loro aggressività e pericolosità, ho dato immediata disposizione alla polizia municipale e alla stessa Asp affinchè oggi stesso vengano prelevati e portati al canile".

© Riproduzione riservata