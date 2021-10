Lotta al randagismo ad Erice, catturati 1.383 cani

L’occasione è la vicenda che ha visto protagonista involontario un 40enne che in bici spaventato dall’abbaiare di alcuni cani, nella zona di Via dei Pescatori a San Giuliano, ha perso l’equilibrio del mezzo sul quale era in sella, ed è finito in ospedale. Per lui 12 punti di sutura in testa, tre costole fratturate e guai ad un polmone e per il quale ha subito anche un intervento. Oggi che la vicenda sembra ridimensionata rimane in ogni caso la questione dei cani randagi o cani di quartiere che si aggirano nella zona. Una presenza non gradita a tanti, c’è chi infatti ne ha paura. Sulle problematiche che investono il randagismo nel Comune di Erice esiste un gruppo di lavoro ad hoc, di cui fa parte oltre l’assessore al ramo Paolo Genco, il comandante dei vigili urbani, lega del Cane e veterinari, segno questo che il problema viene tenuto in grande considerazione dall’amministrazione del sindaco Daniela Toscano.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un ampio servizio di Laura Spanò

