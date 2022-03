Favignana, il nonno a marcia indietro investe il nipotino di tre anni: il piccolo Libero muore poco dopo

Intorno alle 19 di ieri, domenica 13 marzo, a Favignana un tragico incidente ha portato via all'affetto dei suoi cari un bambino di soli 3 anni. Il nonno di Libero, questo il nome del bimbo, un uomo di 75 anni, effettuando una manovra di retromarcia con il suo furgoncino, nel cortile dell’abitazione del figlio, non si è accorto della presenza del nipotino e accidentalmente lo ha investito. Il bambino sarebbe uscito di corsa da casa, forse per salutare il nonno, proprio nel momento in cui l'uomo stava effettuando la manovra. Un tragica terribile casualità, insomma.

Il piccolo è stato subito portato presso il presidio ospedaliero dell’isola egadina, la più grande dell'arcipelago, ma a causa delle gravissime ferite riportate è morto poco dopo, prima di un possibile trasporto d’urgenza a Trapani. La salma è stata restituita ai genitori. Il magistrato di turno della Procura di Trapani ha deciso di non disporre l’autopsia. Si indaga comunque per omicidio colposo.

La villetta teatro della tragedia si trova nella zona Bosco, a Punta Sottile: qui Libero abitava con i genitori, Viviana e Filippo. L'amministrazione comunale delle Isole Egadi, guidata dal sindaco Francesco Forgione, ha espresso il proprio cordoglio per l'accaduto. «L'amministrazione comunale e l’intera cittadinanza egadina stringono in un abbraccio i genitori Filippo e Viviana e tutti i loro cari per la tragedia che li ha colpiti. Non dimenticheremo l’allegria, la gioia e i riccioli biondi del piccolo Libero».

