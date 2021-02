La variante sudafricana è arrivata in Sicilia: a Mazara del Vallo il primo caso

La variante sudafricana è arrivata in Sicilia: il primo caso è stato registrato a Mazara del Vallo. A essere stato contagiato da una delle nuove mutazioni del virus è un marittimo mazarese di 32 anni, rientrato dopo due mesi di lavoro in Africa, trascorsi a bordo di una nave che lavora nelle piattaforme petrolifere.

Come spiega Fabio Geraci in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, il marittimo era rientrato in Italia partendo il 10 febbraio da Malabo, la capitale della Guinea Equitoriale, con un volo che ha fatto scalo ad Addis Abeba per poi atterrare a Roma il giorno dopo. Da qui la coincidenza con Palermo. Come da protocollo, appena sbarcato a Punta Raisi l’uomo è stato sottoposto a tampone rapido risultando negativo. Rientrato nella sua villetta di Mazara del Vallo, i primi sintomi del Covid: febbre e tosse si sono manifestati il 15 febbraio ed è immediatamente scattato l’isolamento assieme alla moglie, anche lei risultata positiva.

