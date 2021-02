Coronavirus nel Trapanese, nessun caso registrato in sei comuni: ecco quali

Dopo settimane di paura finalmente negli ultimi giorni in provincia di Trapani si è registrato un considerevole calo del numero di casi positivi al coronavirus. A meno di stravolgimenti nelle ultime 24 ore, sono al momento 615 i positivi in provincia, mentre sono 242 i decessi.

Il totale dall’inizio della pandemia dei guariti è di 9859. È per la prima volta dopo mesi arrivano i primi comuni free-covid: Buseto Palizzolo; Favignana; Gibellina; Partanna; Salaparuta e per finire Salemi. Quest’ultima è la città dove il 26 agosto scorso era scoppiato il focolaio che aveva portato alla seconda ondata di casi in tutta la provincia e aveva fatto temere il peggio.

Un focolaio che aveva interessato in modo particolare il proprietario di un ristorante della zona e gli ospiti che in quei giorni avevano pranzato, cenato e dormito nel B&B attiguo al ristorante-pizzeria.

