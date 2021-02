Acqua giallastra a Dattilo e Paceco, il sindaco: "Iniziati i lavori lungo la condotta idrica"

«Stiamo lavorando già da tempo per eliminare i disagi causati dall’acqua contaminata che arriva nella frazione di Dattilo e in una zona del centro a Paceco, operando in sostituzione dell’ente che ne ha l’effettiva competenza». Lo afferma il Sindaco, Giuseppe Scarcella, precisando che «da una settimana sono in corso interventi a Dattilo per l’individuazione e la riparazione di falle lungo la condotta idrica. A Paceco, invece, le analisi eseguite sui primi campioni di acqua prelevati hanno dato esito negativo, e siamo in attesa dei risultati di altri saggi effettuati due giorni fa nella zona, per arrivare ad individuare il punto o gli eventuali punti di origine dell’inquinamento idrico. La situazione, insomma, è costantemente monitorata».

Un problema analogo si era verificato a Paceco lo scorso dicembre, «ma in quel caso – sottolinea il Sindaco Scarcella – abbiamo accertato che le sostanze inquinanti arrivavano da lontano, dalla zona della diga Garcia (provincia di Palermo, ndr) e siamo subito intervenuti presso Sicilacque per far eliminare la causa scatenante».

