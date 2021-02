Acqua giallastra da rubinetti a Erice e Paceco, citata in giudizio Siciliacque

Siciliacque spa, ente gestore del servizio di distribuzione idrica, è stata citata a comparire per l'udienza del 6 aprile innanzi il giudice di pace per l'immissione in rete di acqua di colore giallastro. È infatti dal dicembre scorso che diverse famiglie di Erice e Paceco ricevono acqua che sebbene non inquinata, non appare, ad avviso dei ricorrenti, idonea per gli usi quotidiani igienico - personali.

Nonostante una prima diffida inviata a Siciliacque, ad oggi il problema non è stato risolto. Così un utente di Erice, tramite il suo legale, ha deciso di citare in giudizio la società. Diversi altri cittadini si starebbero attivando per una class action per la quale stanno raccogliendo, foto aventi data certa, fatture di forniture alternative di acque con autobotti e per pulizia di cisterne, segnalazioni e diffide, da ultimo quella recente del Comune di Erice.

L’intento, al termine della fase istruttoria, è chiedere un equo indennizzo a titolo di risarcimento.

© Riproduzione riservata