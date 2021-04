A Dattilo acqua non potabile, prorogato il divieto in attesa degli esami

Rinnovata per altri quindici giorni dal sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, l’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’ac - qua per usi alimentari nella frazione di Dattilo. Il provvedimento del primo cittadino richiama l’ordinanza dello scorso 5 marzo con la quale veniva comunicato che l’acqua della frazione era utilizzabile solo per uso igienico-sanitario fino alla data del 4 aprile.

Infatti l’acqua presentava alcune anomalie dei parametri microbiologici, anomalie evidenziate dalle analisi effettuate dall’Asp di Trapani.

"Sono stati eseguiti degli interventi di manutenzione sulla rete idrica della frazione per risolvere il problema –ha detto Giuseppe Scarcella - ma si è reso necessario attendere ancora qualche giorno di assestamento della condotta idrica, prima di procedere ad una ulteriore analisi ed accertare la qualità dell’acqua erogata".

