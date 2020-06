Mafia a Castellammare, dal Pp all'elezione col centrodestra: chi è il sindaco indagato

E’ indagato per concorso esterno in associazione mafiosa il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo. L’indagine è uno stralcio del blitz scattato stamattina nei confronti del boss Francesco Domingo e di altri dodici arrestati. Sulla vicenda vige il massimo riserbo dei pm della Dda di Palermo che questa mattina hanno coordinato le perquisizione nella sua abitazione e nel suo ufficio e domani sarà sottoposto a interrogatorio.

Ex segretario del Partito Popolare, è stato eletto sindaco nel maggio 2018 con una lista di centrodestra. Poco dopo il suo insediamento, a novembre, la Finanza ha arrestato il capo dell’ufficio tecnico del Comune, Simone Cusumano, in un’indagine in erano emersi gli affidamenti diretti del Comune. Nel 2006 l’ente è stato sciolto, proprio per le pressioni del boss Francesco Domingo, sull'ufficio tecnico.

Durante l’emergenza Covid, il 17 maggio, il primo cittadino aveva sottolineato che i sindaci, sono «le sentinelle, sempre più in prima linea, a serrare i ranghi, a difesa dell’onorabilità delle istituzioni e di quell'imprescindibile rapporto fra cittadini e lo Stato. Attendiamo con pazienza, ma non lasciateceli soli. Ammuttamu (spingiamo, ndr) sempre», esortava.

© Riproduzione riservata