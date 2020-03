Coronavirus, solidarietà a Trapani: associazioni promuovono raccolta fondi per l'ospedale

Non mancano le iniziative solidali per l’effetto Coronavirus anche a Trapani. Le Associazioni “Agorà” e “Trapani per il Futuro” hanno promosso una raccolta fondi online sulla piattaforma “Gofundme”, per destinare interamente quanto ricavato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani alo scopo di dare la possibilità di potere investire nell’acquisto di apparecchiature che siano di aiuto ai malati di Coronavirus.

L’idea è nata a Giorgia Fontana e Flora Lorenzino le quali hanno coinvolto le due associazioni che non hanno mancato di dare vita all’iniziativa rivolgendosi all’Asp del capoluogo.

Il link per donare è : https://www.gofundme.com/f/uniamoci-contro-il-coronavirus-ospedale-trapani

