Coronavirus, il vescovo di Trapani dispone la chiusura totale delle chiese ai fedeli

Chiese chiuse totalmente ai fedeli: lo ha deciso, a Trapani, il vescovo. La diocesi si adegua ai vari decreti emessi in questi giorni dal presidente del Consiglio dei Ministri per il contrasto e il contenimento del Covid-19, ai comunicati dell'Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana e alle disposizioni della stessa diocesi, e fino a nuova indicazione, è inibito ai fedeli l'accesso in questi luoghi.

Rimarranno aperte al culto, così come riporta Vito Campo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, soltanto le cappelle e gli oratori degli istituti religiosi e dei monasteri, limitatamente alle comunità stesse. I fedeli potranno seguire le celebrazioni dell'eucaristia in Tv o sui social network.

Il vescovo riprendendo le parole di Papa Francesco «lo Spirito sblocca gli animi sigillati dalla paura», afferma: «Quante paure si sono impadronite di noi! Tanti i cambiamenti imposti nel giro di poche settimane, con un crescendo che sbarra i sentimenti, blocca le abitudini e svuota le strade. Il senso di disorientamento diventa più forte della voglia di ribellarsi alla paura. Eppure non siamo scoraggiati».

