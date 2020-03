Coronavirus, i commercianti di Trapani: "Nei pub tanti giovani tornati dal Nord"

«Siamo arrivati alla conclusione che l'unica soluzione logica probabilmente è chiudere» così afferma Marina Biondo, presidente dell'associazione “Trapani centro” che rappresenta i commercianti del centro storico.

«Nel weekend - continua Biondo - per quanto riguarda la categoria pub non c'è stato un calo bensì un incremento di lavoro: questo fine settimana è arrivato un grandissimo numero di persone probabilmente dal nord che ha letteralmente prese d'assalto i pub».

Una situazione fuori dal normale. «Dovendo rispettare la legge e quindi mantenere la distanza di sicurezza, non riusciamo a soddisfare la mole di lavoro e rischiamo anche noi perché non siamo preparati a questa situazione». Da questa riflessione, quindi, nasce l'idea degli imprenditori di chiudere i locali della movida del centro storico.

Ma la crisi colpisce forte, la paura è tanta e la ristorazione è in ginocchio. «Ci sono categorie commerciali, come per esempio quella della ristorazione, che invece sta vivendo un momento di calo drastico delle presenze. Come associazione nei prossimi giorni stileremo un documento ufficiale. Aspetteremo la fine di questo periodo che per alcuni sarà di chiusura, per altri di contenimento seguendo le norme. Speriamo che non ci sia un prolungamento del periodo d'emergenza, valuteremo di chiedere un risarcimento per quanto riguarda le spese del suolo pubblico o le tasse ma quello dipende sempre da provvedimenti regionali o statali, non comunali».

