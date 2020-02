Spacciava droga in un casolare sorvegliato da 7 cani: arrestato a Trapani

Spacciava droga in un casolare sorvegliato da sette cani di grossa taglia. Salvatore Martino è stato arrestato ieri dai carabinieri di Trapani nel corso di alcuni controlli sul territorio.

L'uomo è stato individuato mentre con fare sospetto, alla vista dei militari, cercava di allontanarsi con il suo ciclomotore. In seguito a una perquisizione veicolare, l'uomo è stato trovato in possesso di 2 grammi di marijuana. Continuati i controlli anche presso il casolare, sono stati trovati altri 140 grammi della stessa sostanza insieme al materiale per il confezionamento. Tutto è stato posto sotto sequestro.

