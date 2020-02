Nascondono la droga in casa e nello zaino della figlia minorenne: 2 arresti a Mazara

Una giovane coppia di ragazzi conviventi, Cristian e Federica Peraino, sono stati arrestati dalla polizia, venerdì scorso, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina ed eroina.

L’arresto è avvenuto all’interno del quartiere Mazara 2 dove, già da giorni, gli investigatori tenevano d’occhio la coppia. I poliziotti, quando hanno compreso fosse il momento giusto, hanno fatto irruzione all’interno dell'abitazione dei due, dopo averla circondata da ogni parte, bypassando anche il sistema di videosorveglianza installato lungo i muri perimetrali dell’edificio per eludere i controlli delle Forze dell’Ordine.

All’interno dell’appartamento, oltre che nello zaino di una delle figlie minori, sono stati individuati 9 grammi complessivi di cocaina ed eroina, suddivisi in dosi (la cui vendita al minuto, si calcola, avrebbe fruttato un profitto di 900 euro circa) tutto l’occorrente per il taglio e il confezionamento della droga, numerosi fogli di carta riportanti la contabilità del traffico illecito, la somma complessiva di 500 euro circa in banconote di diverso taglio. I poliziotti hanno sequestrato il sistema di videosorveglianza installato dalla coppia, che si serviva di telecamere rivolte verso la pubblica via.

In attesa del giudizio per direttissima, la Procura della Repubblica di Marsala ha disposto per tutti e due i soggetti gli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata