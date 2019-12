Mazara del Vallo, sequestrati oltre 800 decorazioni e fuochi d'artificio non sicuri

Oltre 800 articoli tra decorazioni natalizie, fuochi d'artificio e giocattoli non conformi. Questo è il risultato complessivo di un sequestro avvenuto nei giorni nell'ambito dei controlli dei carabinieri di Mazara del Vallo, in collaborazione dei Nas di Palermo.

La presenza di giochi privi del marchio di garanzia CE e delle informazioni minime in termini di istruzioni d’uso e precauzioni, rappresentano - soprattutto per i bambini - un pericolo per la loro salute e incolumità fisica, dovuto al contatto con materiali di scarsa qualità e di cui si sconoscono composizione e origine.

Tra gli articoli sequestrati, vi erano inoltre centinaia di confezioni di luci per addobbare gli alberi di natale. Il valore della merce sequestrata ammonta a circa tremila euro, mentre le sanzioni amministrative elevate al gestore dell’esercizio commerciale sono state pari a mille euro.

