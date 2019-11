Trapani, evade dai domiciliari per comprare droga: arrestato

Giuseppe Lombardo, trapanese di 26 anni, è stato arrestato ieri dai carabinieri della Sezione Radiomobile per evasione. L’uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, non è stato trovato in casa al momento del controllo da parte dei militari.

Subito sono scattate le ricerche del 26enne che non aveva alcuna autorizzazione ad allontanarsi ed è stato trovato poco dopo. È stato perquisito ed è stato trovato in possesso di una dose di cocaina del peso di circa 0,2 grammi. Al termine delle formalità di rito, Lombardo è stato arrestato e, in sede di rito direttissimo, è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari.

© Riproduzione riservata