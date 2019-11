Blitz antidroga a Trapani, arrestato 37enne e denunciato un minore

È di un arresto e di un minore denunciato il bilancio di un'operazione dei carabinieri delle Stazioni di Trapani – Borgo Annunziata e Erice, che martedì scorso hanno fermato Sebastiano Bonanno, 37enne, e D. M., minorenne.

I carabinieri, già da tempo,avevano notato quest'ultimo che si introduceva in un container di proprietà di Bonanno, container che, solo qualche settimana prima, era stato sottoposto a perquisizione trovando e sequestrando sostanza stupefacente e deferendo in stato di libertà Bonanno.

Ipotizzando che il luogo fosse ancora utilizzato per svolgere attività illecite, i militari hanno ancora controllato e notato Bonanno, insieme al minore appena entrato, fermi a ridosso di uno scaffale in cui era stipato lo stupefacente in piccoli involucri di carta stagnola.

Nel corso delle successive perquisizioni, personali e locali, sono stati trovati complessivamente 2,90 grammi di crack suddivisi in 20 dosi, 5,24 grammi di hashish in 6 dosi e 28 grammi di cocaina suddivisi in 77 dosi oltre a materiale per il confezionamento, un coltello a serramanico dalla lunghezza di 20 centimetri, la cui lama era intrisa di sostanza colore verdastro del tipo hashish, e denaro contante, verosimilmente provento della attività illegale.

Il tutto è stato sequestrato. Al termine delle formalità di rito, Bonanno è stato dichiarato in stato di arresto per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto ai domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente in attesa di giudizio direttissimo.

