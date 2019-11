Evade dai domiciliari a Marsala, rintracciato e arrestato

Un marsalese di 49 anni è stato arrestato per evasione. Si tratta di Paolo Pace, scoperto ieri dai carabinieri durante un servizio di controllo del territorio.

L’uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare (dovendo scontare una pena per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza ad un pubblico ufficiale e tentata rapina) non è stato trovato in casa al momento del controllo. A quel punto è stato cercato e trovato per strada.

È stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, per poi essere condotto presso la casa circondariale di Trapani a seguito dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare con la custodia in carcere emessa dal Tribunale di Marsala nel corso del giudizio direttissimo che ha contestualmente convalidato l’arresto operato dai carabinieri.

© Riproduzione riservata