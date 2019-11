Droga, nasconde in casa una serra: arrestato a Marsala

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: con questa accusa è stato arrestato martedì scorso, dai carabinieri della Compagnia di Marsala, Augustin Di Dia.

Giunti nei pressi dell’abitazione dell'uomo, nella periferia di Marsala, i militari si sono insospettiti dal forte odore di marijuana proveniente da alcuni locali dello stabile e hanno deciso di effettuare un controllo più accurato.

All’interno dell’appartamento i carabinieri hanno trovato una vera e propria serra, perfettamente funzionante e dotata di un sistema termico e di illuminazione artigianale.

Erano ben 45 le piante di marijuana, tutte invasate e di varie dimensioni. In diversi punti dell’abitazione, inoltre, i carabinieri hanno trovato 150 grammi di marijuana già essiccata, pronta per essere immessa sul mercato, 5 grammi di hashish, materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente oltre a vari fertilizzanti ed additivi chimici necessari per la coltivazione della marijuana. Tutto è stato sequestrato.

Di Dia è stato fermato e mercoledì il Giudice del Tribunale Lilybetano, ha convalidato l’arresto, disponendo per Di Dia gli arresti domiciliari.

