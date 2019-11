Trapani, centro storico sempre più insicuro: decimo furto nel week end

Continua l'ondata di furti e danneggiamenti alle autovetture nel centro storico di Trapani. Tra venerdì, sabato e domenica sono state infatti una decina le automobili vandalizzate.

L'ultimo episodio si è verificato tra sabato e domenica e ha visto nel mirino dei vandali l'Alfa Romeo di un medico, parcheggiata in via Giovanni XXIII, la strada che costeggia la Cattedrale San Lorenzo. Nel corso del raid sono stati mandati in frantumi il vetro laterale posteriore del guidatore. I ladri sono riusciti a rubare una borsa che conteneva farmaci.

