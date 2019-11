Trapani, furti anche a Palazzo Cavarretta: danneggiate le porte dell'archivio

Altri episodi di furto nel centro storico di Trapani. Tra domenica e lunedì i ladri sono entrati a Palazzo Cavarretta, sede del Consiglio comunale di Trapani, rubando una televisione e distruggendo le porte dell'archivio.

«Qualche ladruncolo da strapazzo è entrato nella Casa Comunale - afferma il presidente Giuseppe Guaiana - per derubare un televisore che era appeso nell'aula consiliare e distruggendo le porte dell'archivio. Non è un danno importante, si tratta di un televisore di vecchia generazione. È più grave che la casa dei cittadini trapanesi venga violata: è una vergogna. C'è bisogno di sicurezza e più sorveglianza è chiaro che ci siamo messi in movimento anche con l'amministrazione comunale».

L'articolo completo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE