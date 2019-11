Controlli nel week end a Trapani, scattano un arresto e due denunce

Week end di controlli intensificati da parte dei carabinieri della Compagnia di Trapani: sono oltre 20 i militari e 10 le autovetture impegnati in un'operazione finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un controllo hanno fermato Salvatore Polizzi, trapanese 41enne, in atto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare. È stato sorpreso dai carabinieri fuori dalla propria abitazione e sottoposto nuovamente ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Durante un posto di controllo, nei pressi di piazza Vittorio Emanuele, è stato denunciato per spaccio di droga il 46enne V.C. sorpreso mentre cedeva 1,6 grammi di hashish ad un cliente segnalato alla Prefettura quale assuntore. Denunciato per per guida senza patente perchè mai conseguita, invece, P.G. classe 52enne .

Nel corso dei controlli, sono state identificate oltre 100 persone a bordo di 52 veicoli, elevate sanzioni per oltre tremila euro con l’ausilio dell’etilometro ed infine eseguite perquisizioni e controlli a 5 locali pubblici.

