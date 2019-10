Evasione dal carcere di Favignana, ex direttore a processo

L’ex direttore del carcere Renato Persico e l’ex comandante della polizia penitenziaria, Silvia Lupo sono finiti a giudizio per l’evasione dal carcere di Favignana di tre detenuti nell'ottobre del 2017. Sono accusati di "colpa in custodia per non aver disciplinato importanti disposizioni che avrebbero evitato l’evasione".

Renato Persico (oggi vice direttore del carcere Pagliarelli) e Silvia Lupo dovranno comparire davanti al Gup il prossimo 5 marzo.

I tre detenuti, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, fuggirono dal carcere aiutandosi con una fune realizzata con una decina di lenzuola e vennero trovati 5 giorni dopo, pronti a lasciare l’isola con una barca.

