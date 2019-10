Droga spacciata a minorenni nei centri scommesse e pub a Mazara: 13 indagati

Un'organizzazione dedita allo spaccio di droga è stata sgominata dalla polizia di Mazara del Vallo. Sette i provvedimenti emessi dal gip presso il Tribunale di Marsala, con i quali si dispone l’obbligo di dimora nei confronti di tre uomini e l’obbligo di dimora congiuntamente all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di altri quattro.

L'operazione, denominata “Speedy Drugs”, è stata condotta dagli investigatori della Squadra Pegaso del Commissariato e ha svelato una rete di persone dedite al traffico di stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, che coinvolgeva i territori di Mazara del Vallo, Marsala e Castelvetrano.

A Mazara del Vallo è emersa una fiorente attività di spaccio: A. L., mazarese di 28 anni, riforniva di cocaina il gruppo capeggiato da G. B., mazarese di 23 anni, G. B., mazarese di 22 anni, A. G., mazarese di 24 anni, e V. P., mazarese di 25 anni. Coinvolti, nel rifornimento del gruppo, anche A. A., ventinovenne trafficante marsalese residente a Petrosino, e C. G., 42enne, che aveva nel comune di Castelvetrano la sua base logistica. La droga, una volta acquistata dai fornitori, veniva rivenduta dal gruppo di giovani nei luoghi della movida mazarese, in centri scommesse, pub e piazze del centro storico, persino a soggetti minorenni. A volte, la compravendita avveniva direttamente nelle abitazioni dei soggetti coinvolti nell’indagine: 13 in tutto le persone indagate.

I poliziotti, insieme alla squadra cinofila della Questura di Palermo, hanno eseguito perquisizioni all’interno delle abitazioni dei sette soggetti arrestati. A due di questi, A.A., residente a Petrosino, e G.B., a Mazara, è stato contestato amministrativamente il consumo personale di sostanza stupefacente, poiché trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana nascosti nelle loro abitazioni.

