Incendio a Petrosino, in fiamme una casa a «Chiano Pulizzi»

Finisce in fiamme un'abitazione a Petrosino: sul posto vigili del fuoco e carabinieri. L'incendio è avvenuto nella notte in una traversa della via Baglio Inglese Woodhouse, nota come “chiano Pulizzi”. A chiamare i vigili del fuoco sono stati alcuni residenti che si sono accorti del fumo che proveniva da una casa disabitata da anni.

Infatti i due coniugi che vi abitavano sono deceduti da tempo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il rogo sarebbe stato originato da una vecchia cucina a gas che era munita di bombola e in breve tempo le fiamme hanno avvolto l'intera stanza e hanno raggiunto il portone d'ingresso che, già all'arrivo dei vigili del fuoco, era completamente bruciato.

La stessa sorte è toccata alla tapparella, che si è letteralmente liquefatta. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, l'abitazione non ha subìto danni strutturali e anche le altre stanze non sono state raggiunte dalle fiamme, anche se il fumo e la fuliggine ha annerito pareti, soffitti e mobili di tutta la casa.

Quanto alle cause, non sono stati trovati elementi che lasciano pensare ad una matrice dolosa, visto che il portone bruciato non ha fornito elementi per pensare ad una eventuale effrazione.

