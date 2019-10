Petrosino, in fiamme il Centro diurno: la denuncia del sindaco

"Un gesto vile che condanno con forza". Con queste parole il sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone ha commentato l'incendio che si è verificato prima dell'alba nel Centro diurno che si trova in via Francesco Crispi, nel cuore del comune Petrosileno, a poche centinaia du metri dal Palazzo municipale.

"È stato appiccato un incendio doloso al Centro Diurno del Comune di Petrosino. Sono evidenti segni di effrazione e sono state divelte le porte interne delle varie stanze che ospitano uffici e sedi di associazioni di volontariato. Sul posto si sono immediatamente recati i vigili del fuoco per domare le fiamme e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. La dinamica sembra molto simile a quanto accaduto qualche mese fa al Municipio, quando nottetempo ignoti si sono introdotti e hanno manomesso tutte le porte degli uffici", dice il primo cittadino che per esprimere il suo disappunto per l'accaduto ha scelto anche la sua pagina facebook.

E continua: "Questo episodio segue di qualche giorno l'incendio avvenuto nell'edificio che ospita l'Istituto Tecnico per Geometri e che potrebbe essere, tuttavia, di natura accidentale. I due episodi potrebbero, quindi, non essere in alcun modo collegati tra loro. Ma non escludiamo nulla e lasciamo lavorare le forze dell'ordine verso le quali riponiamo totale fiducia".

