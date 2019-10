Petrosino, scuola in fiamme: s'indaga sulle cause del rogo

Una scuola di Petrosino va a fuoco ma, a distanza di 3 giorni, non si conoscono ancora le cause. L'incendio, avvenuto all'Istituto per Geometri, ha causato danni ingenti.

Saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco a dover stabilire se qualcuno ha appiccato il fuoco, sviluppatosi nei locali dell'archivio per poi propagarsi per l'intero edificio.

I locali sono stati dichiarati inagibili dai vigili del fuoco e le lezioni sospese per alcuni giorni. La scoperta è stata fatta da alcuni collaboratori scolastici lunedì mattina.

L'articolo di Antonio Pizzo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE