Castelvetrano, evade dai domiciliari: un arresto

Un 31enne di Castelvetrano, Giovanni Messina, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile per evasione dai domiciliari.

Il giovane, nonostante fosse sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, dovendo scontare una pena emessa dal Tribunale di Palermo per resistenza a pubblico ufficiale, reati in materia di stupefacenti e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, non è stato trovato in casa al momento del controllo da parte dei militari, in palese violazione delle prescrizioni impartite, in quanto sprovvisto di autorizzazione.

I carabinieri hanno cercato l'uomo che è stato sorpreso lungo la Strada Provinciale 8 di Castelvetrano e condotto presso la caserma.

Oggi è stato convalidato l'arresto; Messina è stato posto nuovamente ai domiciliari.

