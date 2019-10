Evade dai domiciliari, arrestato mazarese di 44 anni

Pregiudicato evade dai domiciliari ma viene arrestato dai carabinieri. Mario Perez, 44enne di Mazara del Vallo, è stato trovato iera sera fuori dalla sua abitazione dalle pattuglie dei carabinieri impegnate nel servizio di controllo del territorio, violando così le prescrizioni imposte dal giudice.

L'uomo è stato dunque arrestato e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida del giudice. L’arrestato già nei mesi precedenti era stato sorpreso dai militari dell’Arma in compagnia di altre persone nonostante le prescrizioni del giudice lo vietassero.

Questo è solo uno dei risultati dei costanti controlli sul territorio. Nel corso delle operazioni sono state infatti denunciate sette persone nel quartiere di Mazara 2 per furto di energia elettrica e un giovane che è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Inoltre sono stati controllati 100 persone, 70 veicoli, di cui 6 sottoposti a fermo amministrativo, ed elevate contravvenzioni per violazione al Codice della Strada per un totale di oltre 12.000 Euro.

