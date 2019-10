Mazara, arrestato uno spacciatore di 19 anni

Un 19enne originario di Castelvetrano è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri sera, i carabinieri dalla Compagnia di Mazara del Vallo, hanno svolto un servizio di controllo del territorio e hanno fermato e sottoposto a controllo il giovane, trovando una modica quantità di cocaina e crack.

Insospettiti dall’atteggiamento nervoso di Ferro, i carabinieri hanno perquisito anche il domicilio del 19enne, all'interno del quale sono stati trovati otto grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nascosta nella cucina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 655 euro in contanti, ritenuta verosimilmente provento di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e ristretto in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che verrà celebrata innanzi al Giudice del Tribunale Ordinario di Marsala.

