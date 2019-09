Nascondeva cocaina ed eroina sul tetto, arrestato a Mazara

Ancora un arresto per spaccio di stupefacenti nel quartiere Mazara due. A finire in manette questa volta Nicola Asaro, 61 anni, colto in flagrante e con numerosi precedenti alle spalle.

Il sessantenne è stato sorpreso dagli agenti mentre sul tetto della palazzina dove vive insieme alla famiglia nascondeva dei pacchetti sospetti. Gli agenti, perquisendo l'area, hanno infatti trovato in un tubo di scolo diverse buste di plastica e stoffa contenenti complessivamente 53 grammi di cocaina e 10 grammi di eroina, insieme all’occorrente necessario al confezionamento, fra cui un bilancino di precisione.

E’ stato calcolato che la vendita della sostanza stupefacente sul mercato della droga avrebbe fruttato all’incirca una somma pari a € 7.000,00. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre l'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico come disposto dall'autorità giudiziaria.

Nei giorni scorsi gli investigatori del Commissariato erano intervenuti per arrestare due soggetti, scoperti a detenere ai fini di spaccio sostanza stupefacente. Nell’occasione di uno degli arresti, era stato sequestrato un panetto di cocaina del peso di un 1 chilo circa.

