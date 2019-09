Turista scomparso a Pantelleria: nuovi dettagli nelle indagini

Emergono nuovi dettagli sulla scomparsa a Pantelleria del giovane turista di Padova. Federico Merlo, 22 anni, di cui non si hanno notizie da domenica mattina, era arrivato il 3 agosto sull'isola insieme ad altri amici e aveva alloggiato in una casa privata in contrada Rekale.

Il ragazzo però, stando alle nuove indagini, era ripartito dall'isola il 10 agosto. Le ricerche, interrotte per il maltempo, sono riprese ieri mattina e sono coordinate in mare dalla guardia costiera e a terra dai vigili del fuoco.Di Federico Merlo finora non vi è traccia.

L'articolo completo di Salvatore Gabriele nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE