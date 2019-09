Giovane scomparso a Pantelleria, i genitori hanno raggiunto l'isola

I genitori di Federico Merlo, il giovane di 21 anni, originario di Palermo e residente a Padova, scomparso domenica scorsa a Pantelleria, ieri sera hanno raggiunto l'isola. "Ho parlato con il padre, dicendogli che siamo a disposizione per sostenere le sue esigenze", dice il sindaco di Pantelleria, Vincenzo Vittorio Campo. Il primo cittadino parla con cautela: "Ci sono indagini in corso".

Di Federico Merlo dice che "era stato in vacanza a Pantelleria due anni fa ed anche nello scorso mese di agosto", ma non sa se in passato fosse da solo o in compagnia. "In quest'ultimo viaggio - dice - era da solo". Intanto continuano le ricerche, che vedono impegnati capitaneria di porto, aeronautica militare, carabinieri e vigili del fuoco. Del giovane non c'è alcuna traccia. Tra le ipotesi degli investigatori c'è anche quella dell'allontanamento volontario.

L'unica certezza è che da domenica pomeriggio, quando ha noleggiato una canoa (ritrovata assieme alle scarpe e al giubbotto salvagente), di Federico Merlo non si sa più nulla.(ANSA).

